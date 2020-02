"A Chance de Fahim", um drama comovente em cartaz

Nestes dias de pós carnaval, os Cinemas Teresina apresentam a pré-estreia de ‘A Chance de Fahim’, além dos lançamentos de ‘Você Não Estava Aqui’, ‘Frankie’ e ‘O Homem Invisível’.



Em exibição no domingo, 1º/03, às 10h30, em a ‘A Chance de Fahim’, Fahim (Assad Ahmed) e seu pai são forçados a fugir de Bangladesh, sua terra natal, e deixam o resto da família e partem para Paris. Após a sua chegada à França, eles começam uma verdadeira maratona de obstáculos para obter asilo político. Graças ao seu talento com xadrez, Fahim conhece Sylvain (Gérard Depardieu), um dos melhores treinadores da França. Quando o campeonato francês começa, a ameaça de deportação pressiona Fahim e seu pai. O jovem enxadrista tem apenas uma opção para continuar no país: Ser campeão.





O enredo do drama ‘Você Não Estava Aqui’, se passa após a crise financeira de 2008. Ricky e sua família se encontram em situação financeira precária. Ele decide adquirir uma pequena van, na intenção de trabalhar com entregas, enquanto sua esposa luta para manter a profissão de cuidadora. No entanto, o trabalho informal não taz a recompensa prometida, e aos poucos os membros da família passam a ser jogados uns contra os outros.





Outro drama que chega às salas do Cinemas Teresina é ‘Frankie’. Isabelle Huppert interpreta uma famosa atriz francesa. Quando Frankie descobre estar muito doente, com perspectiva de morrer dentro de poucos meses, ela se refugia em Sintra, Portugal, onde pretende passar os seus últimos dias, ao lado dos familiares, que aos poucos descobrem a gravidade da situação.





Mais uma novidade desta cinesemana é o suspense ‘O Homem Invisível’ é mais uma novidade da semana. Refilmagem do clássico de 1933, na trama, um cientista brilhante descobre como se tornar invisível. Mas, sua invenção acaba custando sua sanidade.





Marco Antônio Vilarinho