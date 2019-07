A arte de João Elyo em exposição na Casa da Cultura

Acontece na Casa da Cultura, de 8h às 18h, a exposição de arte "As cores tem movimento" do jovem artista esperantinense João Elyo. Com entrada gratuita, a mostra teve sua abertura na última sexta- -feira (19) e ocorre até 15 de junho trazendo, além das cores e traços, uma mostra de que não existe limites para a arte quando o talento supera o preconceito de quem tem down.

Com apenas 9 anos, o talentoso João pinta quadros de arte abstrata repletos de cores e traços modernos. Essa não é a primeira vez que ele apresenta suas obras na capital. Ainda este ano, no mês de maio, os trabalhos do pequeno foram exibidos ao público no Centro Cultural Clube dos Diários de Teresina.

As primeiras pinturas de João foram feitas nas paredes, móveis e no chão de sua casa. Na escola, ele sempre mostrou um maior interesse em passar o tempo pintando. Percebendo o incrível talento do filho, os pais Elenilza Araújo e Jailson Castro investiram neste surpreendente dom do menino que, atualmente, pinta no mínimo três vezes por semana.

A mãe Elenilza Araújo não esconde o orgulho que sente todas as vezes que o pequeno artista expõe as obras. "É muito gratificante. Ele já está na sua terceira exposição e, pelo fato de ser uma criança com Síndrome de Down e ter algumas limitações, pra gente já é uma vitória. É uma felicidade muito grande.", conta entusiasmada

Marco Vilarinho