Como medida de segurança contra o novo coronavírus, a 60ª edição do Festival de Cinema de Animação de Annecy, na França, foi cancelado. O evento estava previsto para acontecer entre os dias 15 e 20 de junho deste ano.

"É com enorme decepção que nos resignamos a cancelar a edição. Motivados por nossa paixão e entusiasmo, apesar das restrições de confinamento, esperávamos manter a edição que havíamos preparado para vocês. Porém, a lógica e a situação internacional nos obrigam a agir com lucidez e responsabilidade. Precisamos mostrar respeito e profunda gratidão aos prestadores de serviços de saúde, bem como a todos aqueles que escolhem a solidariedade e o interesse público", informou nota no Twitter.

"O Annecy Festival é uma festa, uma 'reunião de família'. Não podemos celebrar a animação e o nosso 60º aniversário quando alguns de vocês estão impedidos de participar."



60ª edição do Festival de Cinema de Animação de Annecy é cancelada. Reprodução



"Durante várias semanas nossos membros fundadores, parceiros, fornecedores, profissionais e criadores nos enviaram seu apoio total e, por isso, somos imensamente gratos. Esses incentivos nos motivam a oferecer uma versão online do Annecy Festival 2020. Esta versão daria acesso a obras exclusivas e conteúdo original, apesar das circunstâncias atuais. Em breve divulgaremos uma oferta que está sendo elaborada."

"A seleção oficial será anunciada no dia 15 de abril. A equipe está mobilizada para esse projeto."

A organização do evento informou ainda que a nova data para o evento presencial de 2012 será em 14 de junho.

Folhapress