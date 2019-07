4 de Setembro recebe melhorias nos equipamentos e camarins

Neste ano, a maior casa de espetáculos do Piauí, o Theatro 4 de Setembro, comemora 125 anos. Junto com o Clube dos Diários, o teatro integra o Complexo Cultural que recebe, por ano, mais de 100 mil pessoas. No momento, o Complexo está passando por uma série de melhorias, que inclui modernização, recuperação e reposição de equipamentos de som e de luz, além de manutenção dos camarins. Essas melhorias contemplam também o Espaço Osório Jr, o Teatro Torquato Neto e a Sala da Oficina Permanente de Teatro Procópio Ferreira.

“A nossa ideia era chegar ao aniversário do teatro, que completa 125 anos em setembro, com essa manutenção dos equipamentos já feita. É um ganho para a classe artística e para a população em geral, que tem acesso a um complexo de qualidade e que pode receber grandes espetáculos”, conta o secretário estadual de Cultura, Fábio Novo.

A manutenção de todo o complexo desse ser finalizado até setembro. Em 2016 o local ganhou reforma e restauração, a maior dos últimos anos, e hoje funciona em sua totalidade com apresentações de música, dança, teatro, exposições e lançamento de livros. Os investimentos estão sendo financiados através do Sistema Estadual de Incentivo à Cultura – Siec.

A casa centenária vem recebendo equipamentos que modernizam suas instalações - Foto: Divulgação



O teatro possui nove camarins, salas onde acontecem oficinas permanentes e o espaço Osório Jr, onde são realizados os shows do Projeto Boca da Noite. A nova roupagem de iluminação, mesa de som, novos microfones auriculares e retoques na pintura deixarão o espaço mais moderno.

Segundo o coordenador do complexo, João Vasconcelos, a reposição além de melhorar a qualidade, também reduz custos. “A qualidade técnica da casa é voltada para toda a sua programação. O custo beneficio é alto, os grupos que se apresentam não precisarão locar equipamentos extras, porque o próprio teatro já dispõe. Esses equipamentos só nos torna mais tecnológicos e modernos”.

A galeria Nonato Oliveira também vai receber expositores fixos para futuras exposições, e o Torquato Neto ganhará tela de projeção, como o do Theatro 4 de Setembro, para exibição de filmes. Em relação à estrutura física, 104 portas e janelas estão sendo restauradas. O Theatro 4 de Setembro tem capacidade para 540 espectadores e recebe grandes espetáculos.

Jornal O Dia