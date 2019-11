23ª Sessão com Debate terá a presença da atriz Camila Morgado

Nesta segunda-feira (11), às 19h30, os Cinemas Teresina realizam a 23ª Sessão com Debate. Será do filme ‘Domingo’ com a presença da atriz Camila Morgado e do produtor Marcello Ludwig Maia. Após a exibição do filme, os convidados conversam com o público sobre o processo de produção do longa.

‘Domingo’ se passa em 2003. No sábado, 1º de janeiro, enquanto Brasília celebra a posse do Presidente e ex-metalúrgico Luiz Inácio Lula da Silva, duas famílias do interior gaúcho se reúnem em uma velha mansão rural para um churrasco regado a champanhe, segredos, anseios e frustrações familiares. “Domingo” poderia ser um dia qualquer – não fossem os hormônios dos adolescentes, uma chuva repentina e uma caixinha suspeita, esquecida no armário da dona da casa.

O drama já passou pelos festivais: 75 Mostra Internazionale D’Arte Cinematográfica La Biennale di Venezia 2018 - GIORNATE DEGLI AUTORI; Festival do Rio – Mostra Competitiva Longa Metragem Ficção; 42ª Mostra de São Paulo – Perspectiva Internacional.



Cena de "Domingo", cujo enredo se passa na época do governo Lula - Foto: Divulgação



Além de Camila Morgado, o elenco ainda conta com Ittala Nandi, Augusto Madeira, Ismael Caneppele e Chay Suede. A direção é de Clara Linhart e Fellipe Barbosa com produção de República Pureza Filmes, Gamarosa Filmes e Damned Films.

Camila Morgado

A atriz global ficou bastante conhecida por seu papel como Manuela de Paula Ferreira em A Casa das Sete Mulheres (2003), pelo qual ela venceu o Prêmio Qualidade Brasil – RJ. Seu mais recente papel na TV foi de Gabi em Malhação: Vidas Brasileiras. No cinema interpretou grandes sucessos como Jane de ‘Até que a sorte nos separe 2 e 3’ e Olga Benário no filme ‘Olga’. Marcello Ludwig Maia

Marcello é diretor de produção e produtor executivo. Como diretor, realizou dois curtas-metragens – Seu garçom faça o favor de me trazer depressa (2000) e Susie Q (1997) –, além de documentários e especiais para a televisão. Em 1995 fundou a produtora República Pureza.

Jornal O DiaMarco Antônio Vilarinho