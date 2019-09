13ª Primavera dos Museus tem semana de atividades gratuitas no Piauí

De 23 e 29 de setembro, a 13ª Primavera dos Museus reunirá 848 museus participantes em todo o Brasil. Coordenada pelo Instituto Brasileiro de Museus (Ibram), a programação desta temporada somará mais de 2.650 eventos como seminários, exposições, oficinas, visitas mediadas, exibições de filmes, palestras, entre outras atividades. Em Teresina, as atividades serão iniciadas no no Museu do Piauí – Casa de Odilon Nunes, na próxima quarta-feira (25) e segue até o próximo sábado (28).



Este ano, o tema “Museus por dentro, por dentro dos museus” propõe fortalecer a relação públicos/museu a partir da ótica da preservação enquanto ato compartilhado entre o cidadão e o seu bem cultural. A expectativa é estimular um maior engajamento da comunidade com essas instituições ao explorar os aspectos do cotidiano museológico.

No Museu do Piauí – Casa de Odilon Nunes, a abertura oficial acontece às 9 horas com apresentação da Orquestra Jovem do Sesc. Além disso, haverá exposições, ações educativas, exibição de filmes, visitas mediadas e Sarau.



“A Primavera dos Museus é um momento especial onde temos a oportunidade de estar apresentando temas bem atuais. Com o tema deste ano, o público terá a oportunidade de conhecer mais os Museus dentro do seu cotidiano, vendo eventos que acontecem dentro destes espaços e que não possuem tanta visibilidade”, conta a coordenadora do Museu do Piauí, Dora Medeiros.



Museu do Piauí recebe atividades culturais - Foto: Divulgação

Além de Teresina, o Museu Ozildo Albano, em Picos e o Sobrado Major Selemérico, em Oeiras, também terão programação especial durante a 13ª Primavera dos Museus. Em Picos, nos dias 24 e 25 de setembro, a abertura será com a exposição “SER_TAUM”, do artista plástico piauiense Pedro Vidal, onde ele mostra cerca de 20 trabalhos, utilizando pintura acrílica em tela, papel e madeira. A exposição irá contar com cenografia. Em Oeiras, o evento acontece de 23 a 25, a abertura será com a Exposição - “Só Divinos”: telas assinadas por vários artistas e o curador Olavo Brás. No dia 24, às 20 horas, haverá show musical com a Orquestra de Bandolins Oeirense - Escola Petinha Amorim.

As cidades de Inhuma, Luís Correia, Regeneração, São Raimundo Nonato e Valença do Piauí também receberão o evento. O guia completo com a programação pode ser encontrado no site: www.museus.gov.br.

Programação do Museu do Piauí – Casa de Odilon Nunes

25/09/2019 - 09h às 09h30

ABERTURA - Oficial com apresentação cultural da Orquestra Jovem

do SESC. Maestro: Luizão Paiva.

25/09/2019 - 15h às 16h

AÇÃO EDUCATIVA - Cajuína no Museu.

25/09/2019 a 28/09/2019 - 10h às 17h30

EXPOSIÇÃO - Abertura das exposições: “Passa pra Dentro”, do artista

Avelar Amorim e “O Que é o Contemporâneo?”, Instalação/ Exposição de Estudantes de Artes Visuais da UFPI. Curadoria: Lu Rebordosa.

25/09/2019 - 09h30 às 09h50

LANÇAMENTO - 4ª Edição do Jornal Memória - Programa Educativo

do Museu do Piauí.

25/09/2019 - 09h50 às 10h

LANÇAMENTO - IV Bienal do Sertão.

25/09/2019 a 28/09/2019 - 08h30 às 17h30

VISITA MEDIADA - Às exposições de curta duração e ao acervo do

Museu do Piauí.

26/09/2019 - 14h30 às 15h30

AÇÃO EDUCATIVA - Aula Temática: “O Museu para Além do Museu”,

Programa Educativo do Museu do Piauí.

26/09/2019 - 14h às 17h

OFICINA - Chaveiros de Feltros, com Francisca Matos. Vagas

Limitadas.

27/09/2019 - 16h às 17h30

SARAU - Música e Poesia.

28/05/2019 - 09h às 11h30

EXIBIÇÃO DE FILME - Cine-Diálogo. Parceria Labcine e Museu do Piauí

Jornal O DiaGlenda Uchôa