11ª Procissão das Sanfonas será lançada no Club dos Diários

A décima primeira edição da Procissão das Sanfonas será lançada nesta quarta-feira (5), no Complexo Cultural Club dos Diários (Espaço Osório Júnior).



Com o tema “#VivaoSertãoAlternativo”, este ano, o evento celebrará a diversidade da cultura nordestina. O professor Wilson Seraine, idealizador do evento e estudioso da obra e vida de Luiz Gonzaga, explica a escolha do mote. “Em 2019, recordamos 30 anos da morte de Luiz Gonzaga e de Raul Seixas, e homenagearemos Jackson do Pandeiro, no centenário de seu nascimento. São esses reis que iremos festejar. Reis que mostraram ao mundo a beleza do nosso sertão alternativo”, conta.

Seraine antecipa que a Procissão das Sanfonas (evento que leva a música do Rei do Baião pelas ruas do Centro de Teresina), está marcada para o dia 2 de agosto. “Neste ano, estamos preparando uma programação diferenciada, com novidades durante o percurso e finalização do evento. Queremos manter vivas as memórias desses artistas que tanto contribuíram para a cena cultural nordestina”, comenta o organizador.

No lançamento, algumas novidades serão anunciadas e detalhadas. Entre elas, a apresentação da coleção de camisas “#VivaoSertãoAlternativo”, desenvolvida por artistas piauienses. O jingle da Procissão deste ano, gravado pelo músico regional Roraima, também será divulgado durante o evento.

Shows

Quinze atrações musicais regionais estão confirmadas para a festa de lançamento. Entre elas, Roraima, Vagner Ribeiro, Gonzaga Lú, Flávio Moura, Écore Nascimento, José Quaresma, Bráulio, Robert Seixas & Banda Check-up, Wener Mariz, Marinaldo do Forró, Inácio Botelho, Antônio do Acordeon, Isaac, Luiz Marcos e Daniel Leal.

Procissão das Sanfonas 2019

A Procissão das Sanfonas é realizada há 11 anos e integra o calendário de atividades culturais da Colônia Gonzaguiana de Teresina (grupo de fãs do Rei do Baião, músicos e pesquisadores). Este ano, o evento é promovido em parceria com o Fã Clube Raul Rock Piauí e conta com o apoio de diversos grupos e instituições. Entre eles: Portal Entrecultura; Museu do Piauí; Complexo Cultural Club dos Diários; TV Garrincha; Fundação Cultural Monsenhor Chaves; FM Cultura de Teresina; Programa A Hora do Rei do Baião e ZR Estúdio.

Serviço

Data: 5 junho

Horário: 19h

Local: Complexo Cultural Club dos Diários (Espaço Osório Júnior)

Informações: (86) 99810-2465