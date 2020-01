‘Retablo’, 'O Caso Richard Jewell’ e ‘Frozen 2’ chegam aos Cinemas

A programação dos Cinemas Teresina está cheia de novidades nesta primeira semana do ano. ‘Retablo’, 'O Caso Richard Jewell’ e ‘Frozen 2’ estão entre os lançamentos.



‘Retablo’, terá pré-estreia no domino (05) às 10h30. No drama, Segundo Paucar (Junior Bejar) é um menino de 14 anos que, ao mesmo tempo inquieto por seguir uma tradição familiar, admira o trabalho de seu pai Noé (Amiel Cayo), um exímio construtor de retábulos, pequenas caixas que narram histórias religiosas ou eventos cotidianos. Mas quando um segredo de Noé vem à tona, Segundo enfrenta a dura realidade de uma sociedade extremamente religiosa e conservadora,

O longa ‘O Caso Richard Jewell’ mostra a história real de Richard Jewell (Paul Walter Hauser), segurança que se tornou um dos principais suspeitos de bombardear as Olimpíadas de Atlanta, no ano de 1996. Na realidade, ele foi o responsável por ajudar inocentes a fugirem do local e avisar da existência de um dos explosivos. O filme tem direção de Clint Eastwood.





O aguardado ‘Frozen 2’ é outra estreia imperdível. De volta à infância de Elsa e Anna, as duas garotas descobrem uma história do pai, quando ainda era príncipe de Arendelle. Ele conta às meninas a história de uma visita à floresta dos elementos, onde um acontecimento inesperado teria provocado a separação dos habitantes da cidade com os quatro elementos fundamentais: ar, fogo, terra e água. Esta revelação ajudará Elsa a compreender a origem de seus poderes.





Além das novidades, ainda continuam em cartaz nos Cinemas Teresina os filmes: ‘Deus é Mulher e seu Nome é Petúnia’, ‘Os Parças 2’, ‘Star Wars: A Ascensão de Skywalker’,’Cats’, ‘O Farol’, ‘Minha Mãe é Uma Peça 3’ e ‘Entre Facas e Segredos’.