‘Foro Íntimo’ adentra na sombria situação do Poder Judiciário no Brasil

Novos filmes em cartaz, estreias e pré-estreias movimentarão as salas do Cinema Teresina esta semana. Em destaque na pré-estreia está o filme Foro Íntimo, navega as turbulentas águas que escondem a sombria situação do Poder Judiciário no Brasil. O filme terá pré-estreia no domingo (22), às 10h30.



No longa, mesmo não tendo cometido nenhum crime, um importante juiz criminal se vê preso. Isso porque, devido ao seu trabalho de risco, ele está sendo severamente ameaçado de morte. Para se proteger, ele precisará viver sob um forte esquema de segurança, e passar seus dias trancado no gabinete onde trabalha, no Fórum de Justiça, longe de todos os seus familiares.

Produzido pela Embaúba Filmes e dirigido por Ricardo Mehedff, diretor de longas consagrados como "Capital Circulante", "Um Branco Súbito" e "Noite Aberta", seus premiados filmes foram selecionados para mais de 100 festivais, incluindo alguns dos principais eventos de cinema no mundo como Roterdã, Oberhausen, Havana, Guadalajara, Rio, São Paulo, Gramado, Uppsala e Toulouse.



Pré-estreia

Outra pré-estreia é o filme ‘Entre Tempos’, que será exibido no sábado (21), às 11h. No filme, Lui (Luca Marinelli) e Lei (Linda Caridi) são duas pessoas completamente diferentes entre si, mas que formam um casal intenso e apaixonado. Juntos durante anos, seus sentimentos estão em conflito constante, mostrando uma montanha-russa emocional entre eles: enquanto Lui acredita em um futuro brilhante, Lei não consegue deixar de viver no passado. Ao longo dos anos, o par colecionou frustrações, alegrias, tristezas e angústias.

Novos Lançamentos

A aventura ‘Meu Mundial - Para Vencer Não Basta Jogar’ também chega ao cinema. O filme é baseado no livro Meu Mundial, escrito pelo ex-jogador de futebol uruguaio Daniel Baldi — considerado o Livro de Ouro na categoria infantil, entre 2010 e 2011. Na trama, Tito (Facundo Campelo) é um garoto talentoso, que sonha em se tornar um grande jogador de futebol. Aos 13 anos, ele chama a atenção de um importante olheiro e consegue fechar um contrato milionário com um time. Do dia para a noite, Tito tira a sua família da pobreza e começa a assumir as responsabilidades do mundo adulto, mas é só quando as coisas começam a dar errado que o garoto voltará a encontrar no esporte algo além de um compromisso profissional.

Outro drama que estreia nos Cinemas Teresina é ‘Depois do Casamento’. A gerente de um orfanato em Calcutá, na Índia, luta para manter o estabelecimento funcionando. Desesperada por dinheiro, ela acredita ter encontrado a benfeitora perfeita (Julianne Moore), dona de empresa multimilionária. Porém, para receber o dinheiro, ela precisa viajar até Nova York e conhecer a mulher por trás da riqueza, em meio a uma pomposa celebração matrimonial. Chegando ao local, a gerente não consegue disfarçar os segredos que a unem ao marido da empresária.

O terror ‘MIDSOMMAR - O Mal Não Espera a Noite’ também chega à telona. No filme, após vivenciar uma tragédia pessoal, Dani (Florence Pugh) vai com o namorado Christian (Jack Reynor) e um grupo de amigos até a Suécia para participar de um festival local de verão. Mas, ao invés das férias tranquilas com a qual todos sonhavam, o grupo vai se deparar com rituais bizarros de uma adoração pagã.

A mistura de suspense e drama nacional ‘Os Jovens Baumann’ se passa em 1992, em um encontro de família nas férias de verão, onde toda a geração mais jovem de herdeiros da família Baumann desaparece misteriosamente. Através de fotos da viagem e registros em vídeo recém descobertos, reconstrói-se os últimos dias desses jovens, em uma tentativa de entender o mistério a tantos anos sem solução.

