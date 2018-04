Theresina Hall recebe evento do Google com cursos e palestras

Teresina recebe hoje (25) e amanhã (26), no Theresina Hall, uma série de cursos e palestras ofertadas pelo Google Brasil sobre marketing digital, empoderamento feminino e também sobre como usar o Youtube em sala de aula. Esta é a segunda-edição do 'Cresça com o Google' e Teresina é a primeira cidade a receber o evento nesta etapa.



Cauã Taborda, gerente de comunicação do Google, afirma que os cursos serão realizados em seis capitais. “Teresina foi escolhida por conta de sua potencialidade. O grande número de pequenos e médios empreendedores foi um diferencial”, afirma.



Cursos e palestras acontecem hoje e amanhã no Theresina Hall (Foto: Rômulo Piauilino/PMT)

Taborda esclarece que o evento, além de um treinamento para empreendedores, visa também profissionais que queiram se realocar na carreira e estudantes que tenham interesse em marketing digital.

Outra frente que o projeto trouxe para o evento é um treinamento digital para professores em três partes. Na primeira, o profissional receberá uma apostila e um curso que pode ser repassado aos seus alunos para orientá-los sobre como se proteger virtualmente. Na segunda etapa, o Google orientará os professores a usar o Youtube Edu para ministrar aulas. Na terceira, a empresa ensina o professor a se transformar em youtuber.



Jimena Tomás, gerente de marketing do Google Brasil (Foto: Rômulo Piauilino/PMT)

Jimena Tomás, Gerente de Marketing do Google, afirma que a empresa acredita que a tecnologia impacta a vida pessoal e profissional de todas as pessoas. “Fazer essa capacitação em massa pode trazer mais envolvimento e mudar o Brasil no futuro”, afirma.

Os cursos são oferecidos pelo Google Brasil e lotam o Theresina Hall. Quem não puder comparecer pode ter acesso ao conteúdo na plataforma 'Cresça com o Google', ou no aplicativo 'Primer', gratuitamente.

As próximas cidades a receberem o evento são Brasília - DF e Natal- RN. De acordo com Cauã Taborda, gerente de comunicação do Google, 40 mil pessoas devem passar pelo curso até o fim ano.

Nayara FelizardoLucas Albano