Zona Sul de Teresina vai ganhar oito novos ônibus

Os usuários de transportes públicos de Teresina residentes na zona Sul da cidade terão oito novos ônibus operando ainda este mês. Nesta segunda-feira, 16, inicia a circulação de quatro ônibus, no horário de pico, que sairão dos terminais da zona Sul dos bairros para os terminais. No dia 23, outros quatro veículos irão atender também a população da zona Sul.



Esse aumento na frota é uma ação resultante da consultoria que a Prefeitura de Teresinacontratou para identificar a necessidade de novas ações no sistema de transportes públicos, o Inthegra. O reforço nas linhas de ônibus é do Vamos Ver o Sol (A732), Residencial Mário Covas (A833), Teresina Sul (A835)e Santa Fé (A832).



(Foto: Ascom)

Denilson Guerra, gerente de Planejamento da Strans, diz que é um aumento na frota para atender melhor os usuários. “Como resultado da consultoria contratada pela Prefeitura de Teresina, foram iniciadas algumas alterações com aumento na frota do sistema do transporte coletivo para garantir à população menor tempo de espera e um maior conforto no seu deslocamento”, informa. A zona Leste já teve incremento com um veículo e uma nova linha para atender moradores entre os Terminais Zoobotânico e Santa Lia.



Denilson Guerra (Foto: ODia)

“A Strans com sua equipe de fiscais estará acompanhando a execução dessas ações e analisando os resultados”, diz. Ele informa que é um serviço da Empresa Transcol como concessionária do Lote 4, da zona Sul.



Redação