Zona Sul: catracas nos terminais iniciam funcionamento neste sábado

A partir deste sábado (10) começam a funcionar as catracas nos Terminais do Bela Vista e Parque Piauí, na zona Sul da cidade. O funcionamento desses equipamentos irá facilitar a operação de embarque e desembarque dos passageiros, que poderá ser realizada na plataforma pelas portas dianteira ou traseira do ônibus.



Os usuários que ainda não têm o cartão de integração devem adquiri-lo para que possam obter o direito ao benefício (Foto: Assis Fernandes/ODIA)

De acordo com o gerente de Planejamento da Superintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans), Denilson Guerra, os terminais da zona Sul já receberam alguns ajustes para o melhor funcionamento. “Desde o mês passado estamos com a Operação Hora Certa nos terminais da zona Sul e agora com as catracas em funcionamento a operação vai ficar mais ágil”, enfatiza.

O gerente ressalta ainda, que com o funcionamento das catracas, os usuários deverão ter o cartão integração para ter acesso aos terminais. “Os usuários que ainda não têm o cartão integração devem adquiri-lo para que possam obter o direito ao benefício da integração e de acesso aos terminais”, acrescenta.

