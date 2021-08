Zona Leste de Teresina ficará sem água no próximo domingo (15)

A empresa Águas de Teresina comunicou, nesta quinta-feira (12), que haverá interrupção do fornecimento de água na zona leste no próximo domingo (15), a partir das 19h. O fato ocorrerá em virtude da manutenção nas válvulas de distribuição de água do sistema R7 Jóquei.



De acordo com o comunicado, a previsão é que o abastecimento normalize a partir das 6h da manhã de segunda-feira (16), com retorno gradual após esse horário.



A concessionária lembra ainda a importância de reservar água e utilizar o recurso de forma consciente. Além disso, destaca que manutenções emergenciais ou programadas integram a rotina dos sistemas de água e esgoto.



Os casos emergenciais devem ser comunicados via 0800 223 2000 ou 115.



