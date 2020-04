Zona leste de Teresina é a que menos cumpre recomendação de isolamento social

A zona Leste de Teresina é a região onde os moradores mais descumprem a medida de isolamento social para evitar a disseminação do novo coronavírus. Apenas 46,89% das pessoas seguem a recomendação. Os dados são da startup InLoco, que mede diariamente, em parceria com a prefeitura da capital, os níveis de isolamento.

Por outro lado, a região centro-norte é a que mais segue a recomendação de ficar em casa; 49,3% cumpre o isolamento. Logo em seguida, aparece com melhor desempenho a zona Sudeste, com 47,84%; e a zona Sul, com 47,68%. O levantamento aponta que nenhuma região da cidade atingiu 50% de isolamento.

Zona Leste de Teresina (Foto: O DIA)

Nessa quarta-feira (22), Teresina apresentou queda de 14% no número de pessoas em isolamento social; apenas 49% da população da cidade ficou em casa. Na terça-feira (21), 63% dos moradores obedeceram a medida. A melhor marca já atingida pela Capital foi de 66%, registrada na Sexta-Feira Santa.

Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), para que o isolamento seja eficaz no combate à Codid-19 é necessário que 70% dos moradores dos municípios sigam as recomendações de evitar sair de casa.

Como é feito

O levantamento é realizado pela startup pernambucana InLoco através um sistema de georreferenciamento. Ao todo, são monitorados 217 mil aparelhos celulares. Através do método é possível saber se esses aparelhos estão dentro de casa ou em circulação pela cidade.

Dados do coronavírus

Teresina tem 156 casos confirmados do novo coronavírus e 07 óbitos. Nas últimas duas semanas, os casos confirmados explodiram em 500%, segundo dados da Fundação Municipal de Saúde. Essa semana começou com 135 casos confirmados e 07 óbitos.

Otávio Neto