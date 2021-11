Whindersson Nunes anuncia lançamento de livro em Teresina para dezembro

O humorista piauiense Whindersson Nunes anunciou através das suas redes sociais que retorna ao Piauí na segunda-feira, dia 13 de dezembro, para o lançamento do livro “Vivendo Como Um Guerreiro”. O evento acontece em uma livraria de um shopping de Teresina.

O livro é uma biografia do humorista e conta desde sua saída do interior do Piauí para apostar na carreira em Teresina até se tornar o maior youtuber do país. Sucesso de bilheteria em shows pelo país e requisitado pelo mercado publicitário, Whindersson Nunes tem em seu livro uma das grandes apostas da Amazon, com tiragem inicial de 100 mil exemplares.

Foto: Reprodução / Facebook

“Do interior do Piauí, brotou um menino espalhador de alegrias, um guerreiro na arte de pedir licença às adversidades e prosseguir vencendo. Whindersson tem a capacidade de ler a alma das pessoas e entrar nelas. É atento com o outro”, traz um trecho da apresentação do livro.

A obra que é resultado de conversas do humorista e o escritor Gabriel Chalita destaca a capacidade do piauiense em superar desafios e ajudar expoentes das redes sociais. Por outro lado, o livro revela as fragilidades do artista, como os relacionamentos e a perda do filho.

“Disse Euclides da Cunha que: "O sertanejo é, antes de tudo, um forte". Em tudo de Whindersson, há a força do sertão nordestino. Em seus exemplos. Em suas lembranças. Em seu estender a mão para dar oportunidades. Mas é ele também frágil, como se deve ser, como se é quem tem sensibilidade. É instigante ouvir o seu relato sobre a dor. E ela já o visitou muitas vezes”, diz outro trecho da apresentação.

