Voos da Gol entre Teresina e Brasília são cancelados

Passageiros que aguardavam embarque de Teresina para Brasília e de Brasília para Teresina na manhã desta sexta-feira (25), foram obrigados a adiar a viagem. Isto porque dois voos da Gol Linhas Aéreas, entre a Capital Piauiense a Capital Federal, tiveram que ser cancelados devido à falta de combustível para abastecer as aeronaves no aeroporto JK, em Brasília. Os voos que cancelados são o 01718, previsto para sair de Brasília às 11h45min, com destino a Teresina; e o voo 01723, saindo de Teresina às 12h15min, com destino a Brasília.



Embora ainda não haja falta de combustível no aeroporto de Teresina, em Brasília, este é um problema que vem sendo observado desde as primeiras horas de hoje. Isto acaba prejudicando qualquer voo que precise passar pela Capital Federal, porque uma vez que a aeronave pouse, ela precisa ser reabastecida para uma nova vigem e o querosene que abastece os aviões está em falta no aeroporto internacional JK.



Foto: Assis Fernandes/O Dia

Por meio de nota, a Gol Linhas aéreas informo que está trabalhando para minimizar os impactos da crise aos seus clientes, ampliando as medidas de contingência em toda sua operação.

Os passageiros impactados pelos cancelamentos da Gol Linhas Aéreas poderão procurar a companhia a fim de remarcar suas viagens, sem a cobrança de taxas e de acordo com a disponibilidade. Ou ainda, solicitar reembolso ou crédito integral de suas passagens, pelos canais de atendimento: site (www.voegol.com.br), aplicativo ou pelo telefone da Central de Atendimento 0300 115 2121 e 0800 704 0465.

A Gol Linhas Aéreas reiterou que está trabalhando para manter sua operação dentro da normalidade e ressalta que segue os mais rigorosos padrões de Segurança - valor número um da companhia.

Maria Clara Estrêla