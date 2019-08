Volta da Frei movimenta o final de semana do aniversário de Teresina

Centenas de corredores lotaram uma das principais vias da cidade na manhã deste domingo (18) para a “Volta da Frei – Corrida Padre Florêncio”, na Avenida Frei Serafim. A prova, que faz parte das atividades em comemoração ao aniversário de Teresina, teve sua concentração nos arredores da Igreja São Benedito, com largada às 7h.

O secretário municipal de Esporte e Lazer, Miguel Rosal, fala sobre a popularidade da tradicional Volta da Frei e o compromisso da gestão municipal com eventos como este. “A corrida está no calendário das festividades do aniversário de Teresina há anos e é muito gratificante ver as pessoas prestigiando. Esse ano, apenas duas horas depois das inscrições serem abertas, as 900 vagas já tinham sido preenchidas. E a Semel vem desenvolvendo seu papel, procurando sempre articular projetos e fazer as coisas com celeridade, que é essencial ao progresso. Gostaria de parabenizar o prefeito Firmino Filho, que é apaixonado pelo esporte e apoia nossas iniciativas”, destaca.

Foto: Divulgação/PMT

O percurso totalizou 5.430 metros, com largada na Avenida Frei Serafim, no cruzamento com a Avenida Antonino Freire, no sentido da Ponte Juscelino Kubistchek. Lá os corredores contornaram o primeiro retorno da Avenida João XXIII (acesso para a Avenida Nossa Senhora de Fátima), voltando para a Avenida Frei Serafim, com chegada na igreja São Benedito.

Todos os atletas que completaram o percurso receberam medalha de participação. Já os três primeiros colocados de cada categoria, masculino e feminino, receberam um troféu. Também teve premiação em dinheiro para os três primeiros colocados geral (masculino e feminino), sendo R$ 1 mil para o primeiro colocado, R$ 800,00 para o segundo e R$ 600,00 para o terceiro.

Barroso Antônio Vieira foi o segundo colocado na categoria masculina, e mostra comprometimento com a corrida. “Vim do Ceará, saí de casa às 2h da manhã para estar aqui e participar desse evento. É a segunda vez que venho e estou muito feliz, pois é uma grande oportunidade de provar que nosso esforço vale a pena”, diz.

Já Cleudilene Ramos, segundo lugar na categoria feminina, fala sobre a importância da realização da Volta da Frei para quem tem o esporte como carreira. “Para mim, que sou atleta profissional, é de suma importância participar de eventos como esse porque eu vivo do esporte. Treino muito todos os dias, manhã e tarde, para subir no pódio nas competições, então estou muito feliz de estar aqui”, afirma Cleudilene.

José Araújo tem 69 anos e conta que participou de todas as edições da Volta da Frei nos últimos cinco anos. Ele também compartilha o segredo para toda sua energia. “Esse ano fiz o percurso todo em 24 minutos e estou me sentindo ótimo. É importante se cuidar, manter uma boa alimentação e hábitos saudáveis, além de praticar atividade física. Tem que correr mesmo”, enfatiza.

Para os três atletas mais idosos, independente do sexo (masculino ou feminino), que completaram a prova, foram entregues prêmios em dinheiro de R$ 300,00, R$ 200,00 e R$ 100,00, respectivamente.

Neste ano foi adicionada uma categoria especial para os atletas que competiram usando o aplicativo MUV – Mobility Urban Values. Os primeiros, segundos e terceiros colocados nas modalidades feminino e masculino, que completaram o percurso usando o aplicativo, receberam um troféu de acordo com sua colocação, totalizando seis troféus (um para cada vencedor nas modalidades Feminino e Masculino) da categoria especial.

Da Redação