Vizinhos se reúnem para ajudar famílias afetadas pela chuva

A forte chuva que caiu na última sexta-feira (30) em Teresina não causou estragos apenas nas rodovias. Cerca de 10 famílias moradoras do bairro Recanto das Palmeiras, localizado nas proximidades da BR-343, onde a chuva abriu uma cratera no chão levando dois carros, também foram afetadas pela força da água. Com a enchente, mais de 60 moradores ficaram sem ter para onde ir. As casas foram tomadas pela água, restando nada mais do que a roupa do corpo.

Por conta disso, um grupo de vizinhos do mesmo bairro resolveu se reunir e ajudar as famílias a se recompor. Com uma pequena ajuda de cada, os moradores reuniram doações de alimentos e roupas para as pessoas que perderam tudo com a chuva. A costureira Ellen Grace é uma das moradoras que está organizando o grupo de ajuda.

As casas ficam localizadas por trás da Avenida dos Expedicionários. (Foto: Reprodução/Ellen Grace)

"Eu fui lá ontem pela manhã e vi que a situação estava muito ruim mesmo, eles não tinham nem o que comer. Então me juntei com outras pessoas do bairro, cada um foi fazendo um pouquinho a mais de almoço e levamos para eles comerem ontem". Além da alimentação, os moradores também doaram cestas básicas e roupas para as famílias. "O que a gente tinha em casa, a gente foi pegando e doando, outras pessoas saíram para comprar e ontem a tarde levamos para eles", relata Ellen Grace.

Apesar da ajuda, os moradores desabrigados ainda necessitam da doação de colchões, roupa e comida. Toda ajuda é bem-vinda. "Duas casas foram as que perderam tudo mesmo, não chegou a cair a casa porque Deus não quis. Mas são 10 famílias que não tem nada mesmo, não tem colchão, não tem roupa, nada", lamenta a costureira.

Moradores precisam de colchões, roupa e comida. (Foto: Reprodução/Ellen Grace)

Para ajudar, os interessados podem levar doações para a casa da moradora Ellen Grace, localizada na Rua Cristóvão Colombo, número 4091, por trás do Restaurante Maresia da Avenida João XXIII.

Nathalia Amaral