Visitantes denunciam roubos e furtos em parques de convivência em Teresina

Insegurança. Esse é o sen­timento que os teresinenses têm ao frequentar os parques de Teresina. O número de roubos e furtos no Parque Potycabana (na zona leste) e o Parque Estação Cidadania (região centro-norte), por exemplo, tem aumentado sig­nificativamente. Moradores reclamam da falta de seguran­ça nos estabelecimentos.

De acordo com Adocivan Sousa, que trabalha no Parque da Cidadania há dois anos, os seguranças fazem revistas, mas, não é eficaz. “Os casos aumentaram do carnaval para cá. Já presenciei vários assal­tos. Quem assalta aqui é um grupo de meninos, uma turma de 40, que ficam espalhados nas entradas do parque. Eles roubam tanto dentro, quanto fora”, disse.

O personal trainner, David Araújo conta que seu carro foi furtado durante a manhã no estacionamento do Par­que Potycabana. “Estacionei era 6h30. Às 8horas, quando voltei, o lugar estava limpo. Desconfio que eles ficaram de olho no meu aparelho de som, por conta do tamanho da caixa decidiram levar o veículo. Consegui recuperar o carro no mesmo dia, estava abandonado na zona sudeste, sem o aparelho de som”, re­lata.

O vendedor, Alex Soares, que cotidianamente faz ativi­dades físicas na Potycabana afirma que é comum ocor­rerem assaltos no início da manhã e no fim da tarde. “Já presenciei vários assaltos, tan­to dentro, quanto fora, no es­tacionamento. Deveria haver mais fiscalização e revistas na entrada. O que tem é pouco”, conta.



Personal trainner já teve o carro roubado depois de deixar estacionado na Potycabana (Foto: Arquivo O Dia)

Policiamento

Em contrapartida, O ca­pitão Monteiro, da Guarda Municipal de Teresina, res­ponsável pela segurança do Parque Estação da Cidadania, diz que a guarda está monito­rando

dentro e fora do parque. “Já conseguimos identificar e apreender quatro menores de idade que estavam atuando na região. Disponibilizamos uma viatura para ronda do parque e estamos aumentando a equipe para tentar diminuir os índices de roubos e furtos”, afirmou o capitão.

O capitão aconselha ainda que a população que utiliza esses espaços tenha cuidado redobrado. “É comum encon­trarmos veículos com a chave no contato, o que facilita a ação dos assaltantes. Nosso conselho é que a população te­nha o cuidado de verificar isso e evitar sair do parque quando as luzes estão sendo apagadas. E não sair com aparelhos tele­fônicos na mão”, disse.

A equipe do ODIA tentou contato com o 8º batalhão da Polícia Militar, responsável pelo policiamento no Parque Potycabana, mas, até o fecha­mento desta matéria, não ob­teve nenhuma resposta.

Geici Mello - Jornal O Dia