Violência contra idosos: Teresina registra 29 ocorrências em quatro meses

Entre os meses de janeiro a abril deste ano, as ocorrências com maiores índices de violências contra os idosos foram: violência intrafamiliar, com 14 registros, e negligência ou abandono, com 29 registros Os dados são levantamentos dos Centros de Referência Especializado em Assistência Social (Creas), feito pela Secretaria Municipal de Cidadania, Assistência Social e Políticas Integradas (Semcaspi), por meio da Gerência de Proteção Social Especial (GPSE).



Para atuar na prevenção destas ocorrências, o Serviço de Convivência e Fortalecimento de Vínculos (SCFV) está realizando ações em alusão a 15 de junho, Dia Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa Idosa, que marca a campanha Junho Violeta. As ações são realizadas com os idosos assistidos pelas unidades do SCFV e envolvem visitas domiciliares, videochamadas, envio de vídeos e ligações.



De acordo com Socorro Bento, coordenadora do SCFV da Semcaspi, as ações têm como foco o trabalho de prevenção de violências e de qualquer tipo de violação de direitos sociais.



“Estamos fazendo ações para lembrar aos idosos e as pessoas em geral, que nós devemos protegê-los. Trata-se de um serviço organizado por meio de grupos, para ampliar a convivência e prevenir as violações dos direitos sociais. O nosso trabalho é empoderar esses idosos para prevenir vários tipos de violação destes direitos e apresentar também os nossos dispositivos de proteção”, ressaltou.



Socorro Bento destaca que apesar da pandemia da Covid-19, as atividades do SCFV, voltada aos idosos, não pararam e seguem de forma virtual e com visitas domiciliares com entrega de material.

“Em Teresina, temos grupos organizados nos centros e serviços de convivência. No total, temos 801 idosos assistidos, a partir dos 60 anos, e na pandemia as atividades estão funcionando de forma virtual, por meio de grupos, reuniões online, lives e visitas domiciliares. Como muitos idosos não têm acesso à internet, os orientadores e facilitadores também levam atividades a serem produzidos em residências, o que garante que eles não fiquem isolados”, explicou.

O Centro de Convivência Cajueiro realiza nesta terça-feira, (15), visitas domiciliares, com o mascote da ação, aos idosos assistidos. Na segunda-feira, (14), as visitas domiciliares foram promovidas pelo Centro de Convivência Marly Sarney.

