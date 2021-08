Vigilância Sanitária e PM fecham bares na Zona Leste de Teresina devido aglomerações

A Vigilância Sanitária de Teresina, em parceria com a Polícia Militar do Piauí, fechou quatro estabelecimentos que estavam realizando festas irregulares, sem seguir com os protocolos de segurança contra a Covid-19. A ação ocorreu na Zona Leste da capital, na última sexta (27).

De acordo com a PM, os locais descumpriam as medidas para contenção do vírus. Havia aglomeração de pessoas em espaços fechados, além de que a maior parte do público não estava utilizando máscaras.

Os bares, com apresentações musicais ao vivo, foram fechados devido ao descumprimento dos protocolos sanitários e também foram autuados através de um termo circunstanciado de ocorrência da PM.

É importante lembrar que segundo o último decreto do governo do Piauí, bares, restaurantes, trailers e lanchonetes podem funcionar até meia-noite, mas não podem realizar festas ou qualquer evento que gere aglomeração entre as pessoas. Ademais, o uso de máscara em locais públicos é obrigatório desde abril de 2020.



