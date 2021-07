Vídeos: Vigilância Sanitária flagra festa clandestina e multa bar na zona Leste

Durante o último final de semana circulou nas redes sociais vídeos que mostravam grande aglomeração de pessoas em um arraial clandestino na zona leste de Teresina. Pelas imagens é possível perceber pessoas dançando sem máscaras e sem nenhum distanciamento.



Em um dos vídeos aparece até mesmo uma banda cantando ao vivo na festa junina. O estabelecimento foi multado em flagrante pela Vigilância Sanitária e a festa encerrada.





Em entrevista à imprensa, a gerente de Vigilância Sanitária Larissa Portela conta que a equipe fazia a fiscalização de rotina, quando flagrou o descumprimento das normas restritivas em um estabelecimento privado na Avenida Raul Lopes. “Nossas equipes monitoram todas as zonas da cidade com foco ainda maior aos finais de semana”, declara a gerente.

Durante a fiscalização, segundo a gerente de vigilância, a equipe permaneceu no local até as pessoas se dispersarem. Larissa afirma ainda que esse ato é um total desrespeito com o momento que todos estão vivenciando. “Não há desculpa ou justificativa, as pessoas já estão cientes das restrições. O trabalho continua”, declara.

É importante ressaltar que o decreto restritivo do governo do Estado ainda é válido. Atividades que envolvem aglomeração continuam suspensas e as medidas foram prorrogadas até o dia 27 de junho.





Ithyara Borges

