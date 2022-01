VÍDEO: suspeitos de assalto são derrubados de moto por ônibus no Angelim, em Teresina

Dois homens suspeitos de assalto caíram de uma motocicleta em movimento após terem cometido o crime contra uma mulher no bairro Angelim, na Zona Sul de Teresina, na manhã da sexta-feira (28). Em um vídeo que circula nas redes sociais um ônibus coletivo derruba os dois no momento da fuga. (Veja vídeo abaixo:)

As imagens foram gravadas por câmeras de segurança. Nelas é possível ver quando os dois homens caem na calçada e rapidamente se levantam. O motorista de um carro de passeio, que seguia atrás do ônibus, chegou a descer do veículo para tentar interceptar os suspeitos, mas os homens conseguiram fugir. Ainda não se sabe se o condutor do veículo era algum parente da vítima.

O Portal O Dia entrou em contato com a Polícia Militar na manhã deste sábado (29), mas até o fechamento desta matéria os suspeitos não haviam sido identificados. A PM informou que segue em diligências para prender os suspeitos.

