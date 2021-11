VÍDEO: Sede do 6º Batalhão da PM em Teresina alaga com a chuva

Um vídeo que circula pelas redes sociais, mostra a sede o 6º Batalhão de Polícia Militar sendo tomado pela água durante a chuva que caiu no começo deste domingo (14) em Teresina. As imagens mostram os corredores do BPM alagados, as paredes úmidas e uma grande quantidade de água entrando pelo ar condicionado na parede de uma das salas.

É possível ver também infiltrações nas paredes e no teto dos corredores do Batalhão. O 6º BPM atende aos bairros da zona Sul de Teresina a partir da Tabuleta, exceto o Promorar, que possui a própria companhia de policiamento, e a região dos bairros Angelim e Vila Irmã Dulce, que são da área de competência do 17º BPM.





Por meio de nota, o Departamento de Comunicação da Polícia Militar do Piauí informou que a corporação já está ciente do ocorrido no 6º BPM e que está adotando as medidas necessárias para sanar os prejuízos.

Diz a nota: “O Comando já tem conhecimento dos fatos e todas as medidas já estão sendo adotadas, conforme a lei de licitação e contratos. Nesse mesmo sentido, temos a renovação de toda a frota de viaturas da Polícia Militar. Estamos em fase final para a entrega de novos fardamentos e armamento a todos os policiais militares. E, além dessas, estão sendo tomadas as medidas necessárias para renovação e reforma de estruturas no âmbito da Polícia Militar, dentro dos aspectos e ritos legais”.

