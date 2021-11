VÍDEO: Policial flagrado recebendo propina é preso em flagrante em Teresina

Um policial militar da Companhia de Policiamento de Trânsito (CIPTRAN) foi preso em flagrante nessa terça-feira (09) suspeito de ter recebido propina durante uma blitz no bairro Bela Vista, na Zona Sul de Teresina. (Veja vídeo abaixo:)



Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o agente supostamente recebendo a propina. Nas imagens é possível ver que outro homem tira um material da cintura e entrega para o PM. Em seguida, ele recebe de forma discreta. Na sequência, ele mexe em um bloco, passa as folhas de uma prancheta e a gravação termina.

A PM informou que o policial já foi identificado e estava em serviço. As imagens já foram repassadas para Corregedoria, que está investigando o caso. Segundo o diretor de comunicação da corporação, Major Tiago Ribeiro, ele foi preso em flagrante e passará por audiência de custódia nesta quarta-feira (10).

“Agora o processo corre normalmente para ele fazer sua defesa dos fatos. O policial passará por audiência de custódia, onde o juiz poderá definir pela prisão preventiva ou liberdade provisória”, disse.

Ainda segundo o major, será instaurado um processo administrativo para apurar a conduta do policial. Ele pode perder a farda.

“Será instaurado o inquérito do policial militar que vai correr no processo penal militar e também é instaurado – o Conselho de Disciplina – que é um procedimento administrativo que também vai apurar as circunstâncias do fato para no final identificar se o PM tem ou não condições de continuar na corporação”, finaliza.

