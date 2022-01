Video: Polícia identifica dono de carro que teria abandonado cachorro na chuva em Teresina

A Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente do Piauí (DPMA) confirmou que abriu um procedimento investigatório para apurar um suposto abandono de animal após um vídeo viralizar no último sábado (15) nas redes sociais. Nas imagens é possível ver um cachorro correr desesperadamente atrás de um veículo por várias ruas da capital, molhado pela chuva o animal chega a arranhar os pneus e a porta do veículo, tentando entrar no automóvel. O condutor do carro, que seria do dono do animal que estaria o abandonando já foi identificado pela polícia.



O flagrante comovente foi feito por um motorista que trafegava pela mesma via. No vídeo é possível ver o momento em que o animal, de grande porte e cor preta, é arremessado na via e em seguida passa a seguir o automóvel. A informação da Delegacia de Meio Ambiente é que o proprietário do veículo, modelo Logan, de cor Branca, já foi identificado, porém a pasta não confirmou se o motorista era de fato o dono do animal abandonado. Uma investigação foi iniciada para apurar a responsabilidade.

O abandono de animais é considerado crime de maus-tratos no Brasil, pela Constituição Federal e pela Lei de Crimes Ambientais, Lei nº 9.605/98. Quem cometê-lo deverá ser punido com prisão, multa ou a perda da guarda do animal, de acordo as leis vigentes em nosso país. Atualmente, a legislação prevê pena de detenção de três meses a um ano e multa para quem pratica atos contra quaisquer tipos de animais silvestres, domésticos, de todos os portes, nativos ou exóticos.

