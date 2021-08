VÍDEO: perseguição a suspeitos com carro roubado tem colisão e fuga a pé em Teresina

Policiais militares perseguiram dois homens em um carro roubado por volta das 21h30 dessa sexta-feira (27), naAvenida Universitária, próximo à entrada da Universidade Federal do Piauí (UFPI), na Zona Leste de Teresina. Os criminosos largaram o carro após uma colisão com viatura da Companhia Independente de Policiamento de Trânsito (CIPTRAN). Em seguida, eles conseguiram fugir a pé. (Veja vídeo abaixo:).



De acordo com a Polícia Militar, hora antes, os suspeitos haviam tomado de assalto um veículo modelo Prisma, no bairro Dirceu Arcoverde, na Zona Sudeste. Acionado pelas vítimas, a CIPTRAN iniciou o acompanhamento tático dos criminosos.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

A PM afirma que os militares deram ordem de parada aos suspeitos, que ignoraram e seguiram em alta velocidade.

Ainda conforme polícia, próximo à universidade, houve a colisão. A viatura bateu na traseira do veículo conduzido pelos suspeitos e, com o impacto, dois pneus do Prisma estouraram.

Após o acidente, os suspeitos saíram correndo em sentido ignorado e, até o fechamento desta matéria, não foram encontrados. Agentes do 5º Batalhão da Polícia Militar seguem em diligências para prender os criminosos.

