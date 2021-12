VÍDEO: mulher furta perfumes em loja no Dirceu e esconde nas roupas íntimas

Uma câmera de segurança registrou o momento em que uma mulher furtou dois perfumes de uma loja de produtos de beleza no bairro Dirceu Arcoverde, na Zona Sudeste de Teresina. (Veja vídeo abaixo:).



O caso aconteceu no último domingo (05). As imagens do circuito de segurança da loja mostram o momento em que a mulher pega os produtos e coloca por baixo do vestido, entre as pernas.

A ação é rápida e não dura nem um minuto. Logo após o furto, a mulher ainda passeia pela loja e deixa o estabelecimento.

Em entrevista à O Dia TV, a proprietária do local, Emilly Campelo, informou que a loja estava aberta no domingo para atender a demanda de fim de ano. A mulher entrou no estabelecimento e questionou sobre a qualidade de alguns produtos e aproveitou um descuido para furtar os produtos.

“Ela entrou como se tivesse dando uma olhada para comprar alguns produtos. Além dela, tinha outros clientes sendo atendidos na loja. Ela se aproveitou disso, se aproximou de um estande e furtou dois perfumes. Em seguida, colocou rapidamente debaixo do vestido e saiu. Parecia coisa de quem tem costume de furtar”, contou.

Emilly disse ainda que tentou registrar um boletim de ocorrência na delegacia local, mas não conseguiu. “É frustrante porque a gente trabalha bastante e eu, como empresária, sei do esforço para manter o comércio que não está fácil. Tivemos a decepção de ir à delegacia local fazer um boletim de ocorrência e um funcionário que estava lá fechou a porta e disse que não faria o boletim porque iria almoçar”, relata.

Após a divulgação das imagens, a Polícia Militar iniciou diligências para prender a mulher, mas até o fechamento desta reportagem ela não havia sido localizada.

