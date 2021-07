Vídeo mostra momento que homem mata ex-mulher e tira a própria vida

Imagens de câmeras de segurança mostram o momento em que Ana Valeska Araújo foi morta pelo ex-marido, Wagner Dias, no último sábado (12). O crime aconteceu no estacionamento de uma loja localizada na Avenida Homero Castelo Branco, zona Leste de Teresina.



Pelas imagens, é possível ver a hora que o crime aconteceu, às 14h21. Em apenas 1 minuto e 29 segundos, Ana Valeska é perseguida e morta por Wagner, que tirou a própria vida segundos depois.



A mulher chega ao seu veículo às 14h21, acompanhada de um homem. Eles colocam algumas sacolas no banco de trás e entram no automóvel. Assim que fecham as portas do veículo, Wagner Dias desce de um carro estacionado ao lado e abre a porta traseira do carro de Ana Valeska.



O homem que está no banco do passageiro desce, seguido de Ana Valeska, que está no bando do motorista. Ao perceber que o ex-marido está armado, a mulher foge, mas Wagner a persegue. Na imagem é possível ver o homem com a arma em punho. Segundo depois, ele aparece nas imagens vindo ao chão.







A delegada Luana Sena, do Departamento de Homicídio e Proteção à Pessoa (DHPP), está acompanhado o caso e conta que a polícia já recebeu os laudos cadavéricos para análise. Além disso, começou a colher os depoimentos, como do proprietário da locadora de veículos que locou o automóvel para Wagner Dias.



Segundo a delegada, Wagner estava com o veículo há cerca de 20 dias e já tinha pedido para trocar o carro por um de outra cor. “Vamos saber se realmente ele estava com esse carro para seguir a vítima, já que temos informações que ele tinha um veículo próprio”, disse, destacando que, de acordo com a dinâmica criminal, a polícia também já tem uma testemunha ocular.



Luana Sena destacou que a vítima já havia se queixando para colegas de trabalho que estava sendo perseguida, inclusive, chegando a pedir proteção para colegas que atuam como segurança privada.







“Foram feitas várias pesquisas nos programas da Polícia Civil e estamos procurando medidas protetivas, boletins de ocorrência e inquérito policial para saber se a vítima já tinha registrado ocorrência contra o agressor, mas, até na segunda-feira (14), nada havia sido encontrado, mas as pesquisas vão continuar”, acrescentou.



A Polícia tem 30 dias para encerrar as investigações e concluir o inquérito. “Tudo indica que trata-se de um crime de feminicídio seguido de suicídio. É um fenômeno que está sendo constante e este ano já é o segundo caso somente em Teresina, mas também houve um em Floriano”, concluiu a delegada do DHPP, Luana Sena.



Entenda o caso



Ana Valeska Araújo foi morta pelo ex-marido, Wagner Dias, por volta das 14h30 do último sábado (12), no estacionamento de uma loja na zona Leste de Teresina. Após assassinar a ex-companheira, o homem tirou a própria vida.

O Samu ainda chegou a ser acionado, mas quando chegaram no local as vítimas já estavam sem vida. A polícia isolou o local, recolheu celulares e a arma do crime, além de um estojo e munições que estavam na roupa de Wagner. O casal estava separado e tinha dois filhos.

