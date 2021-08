VÍDEO: Incêndio destrói mercearia na região da Santa Maria da Codipi

Um incêndio de grandes proporções atingiu e destruiu uma mercearia localizada no bairro Parque Wall Ferraz, região da Grande Santa Maria da Codipi em Teresina. O Corpo de Bombeiros foi acionado e se dirigiu ao local, mas quando a guarnição chegou já encontrou o fogo alto e consumindo quase todo o estabelecimento.







De acordo com a major Najra Nunes, porta-voz dos Bombeiros Militares do Piauí, o chamado foi recebido por volta das 7 horas da manhã desta quarta-feira (11) e uma das principais preocupações era socorrer o proprietário que mora no andar de cima do comércio. Uma ambulância socorreu o senhor Francilmar, que foi encaminhado para o HUT.

“A guarnição ainda não deu um retorno com o relatório completo da ocorrência, mas sabemos que o fogo atingiu o comércio e também a residência de seu proprietário. Aos poucos a situação está sendo controlada”, explicou a major Najra. Os bombeiros ainda não sabem informar o que teria provocado o início o fogo. A corporação aguarda primeiro a perícia no local ser concluída para apontar causas.

Além do proprietário do estabelecimento, mais ninguém ficou ferido.

