VÍDEO: Em B-R-O-Bró atípico, Teresina amanhece com chuva e tempo nublado

Teresina amanheceu esta quarta-feira (29) de maneira atípica com o tempo nublado. Os moradores da zona Sudeste, região do Grande Dirceu, foram surpreendidos com uma forte chuva assim como moradores do bairro Vermelha na região da Avenida Miguel Rosa, zona Sul da capital. No Centro de Teresina, também há registros de precipitação com a ocorrência e raios e trovões. Por conta da virada no tempo, o trânsito da cidade amanheceu complicado em alguns trechos como na saída da Ponte JK, na Avenida Frei Serafim, e no acesso à Frei Serafim da Avenida Marechal Castelo Branco.



No Centro de Teresina, o tempo amanheceu fechado e nublado - Foto: Isabela Lopes/O Dia

Nas Avenida Miguel Rosa, houve formação de pontos de alagamento, o que dificultou a passagens de motoristas, motociclistas e pedestres.









Esse tempo chuvoso deve continuar durante toda a manhã e nos próximos dias, segundo as previsões da meteorologia. É que Teresina está na área de influência do corredor de umidade amazônica, ou seja, sofre os impactos da replicação da umidade relativa do ar que as árvores da Floresta Amazônica recebem do mar. Quem explica melhor é o professor Werton Costa, climatologista da Uespi.

"Essa chuva tem uma origem muito característica: é a famosa umidade amazônica, que faz a diferença em muitos municípios piauienses, impactando as condições temporais. Neste momento, sobre a Floresta Amazõnica são muitos núcleos de temporais. Muita chuva na floresta e ela, com a sua capacidade de replicar a umidade que recebe do mar, está redistribuindo pelo território brasileiro parte da umidade que ela capta: as plantas evapotranspiram, ou seja, elas liberam um cordão de umidade e isso está atingindo boa parte dos municípios do Piauí que são limítrofes ao Maranhão. Teresina foi beneficiada com esse corredor de umidade, que deve continuar nos próximos dias".





A chuva que caiu nesta manhã em Teresina é categorizada como moderada e relativamente prolongada e sua ocorrência deve modificar a condição temporal da cidade pelo resto da manhã. O que chama a atenção é justamente essa queda na sensação térmica que ela causou em pleno B-R-O-Bró. Trata-se de uma situação esperada para o período, mas que este ano tem ocorrido com mais frequência e mais intensidade que em anos anteriores.

"O que vem marcando esse B-R-O-Bró 2021 é justamente estas duas palavras: a frequência com que os episódios de chuva ocorrem e a intensidade com que eles se manifestam. Nós temos uma quantidade maior de episódios de chuvas e chuvas que ocorrem, ainda que localizadas, com uma certa intensidade provocando certo transtorno", diz Werton.

Confira o que diz a previsão do tempo para esta quarta

O boletim de previsão do tempo para o Piauí encaminhado pela Secretaria Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos (SEMAR) aponta dia ensolarado a parcialmente nublado com chuva isolada na região Norte do Estado. Na região Centro-Oeste o tempo também ficará ensolarado a nublado com chuva isolada no decorrer do dia. Já na região Sudeste do Piauí, o dia ficará ensolarado a nublado sem ocorrência de chuva e, por fim, no Sudoeste piauiense, o tempo fica ensolarado a nublado com chance de chuva.

Para Teresina, o tempo fica ensolarado a parcialmente nublado e ocorrência de pancadas de chuva. A máxima deve chegar a 38 graus e a mínima a 26 graus com ventos fracos. No litoral piauiense, mais precisamente em Parnaíba, o tempo fica parcialmente nublado a ensolarado com ocorrência de chuva e possíveis trovoadas e a máxima chegando a 37 graus.

