Vídeo: carro com mulher e criança de 5 anos cai dentro de canal na zona Norte

Uma motorista ainda não identificada perdeu o controle de um veículo Saveiro e caiu dentro de um canal situado na região do Parque Lagoas do Norte, na manhã desta sexta-feira (29), em Teresina. Com ela, estava umacriança de apenas 5 anos.



Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram resgatadas por populares antes mesmo da chegada da guarnição. Tanto a mulher como a criança saíram ilesas do acidente.

Ainda segundo o Corpo de Bombeiros, há informações de que a mulher teria tentado frear o veículo, mas ele acelerou e caiu no córrego

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o reboque retirando o veículo do canal, que ficou totalmente submerso. A Polícia Civil esteve no local.





Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia