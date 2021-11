Vídeo: bandidos rendem filha de oficial militar e fazem arrastão na Vila Operária

Imagens divulgadas pela Polícia Militar mostram o momento exato em que bandidos rendem vítimas e realizam assalto na noite desta quinta-feira (11), no bairro Vila Operária, zona norte de Teresina, por volta das 19h. Os suspeitos estavam em uma Prisma, quando abordaram uma jovem, filha de oficial militar, que havia acabado de descer de um veículo, onde se encontravam mais duas pessoas. As vítimas tiveram seus pertences e o carro roubado.

De acordo com o Capitão Leodomir, do 9º Batalhão da Polícia Militar, desde ontem (11), as equipes estão fazendo as buscas para localizar os criminosos. “Já passamos para a polícia judiciária, onde os mesmos estão diligências a fim de prender os quatro elementos", afirma.

(Foto: Divulgação/PM)

O capitão destaca ainda que possivelmente as vítimas não estavam sendo seguidas, mas foram surpreendidas no momento em que uma das pessoas desceu do carro para adentrar em sua residência. “Não acho que as vítimas estavam sendo seguidas, provavelmente foi o momento quando a jovem, filha de oficial militar, foi adentrar em sua residência, o chamado fator surpresa, não era esperado”, explica.

Até o momento, os suspeitos não foram localizados.



