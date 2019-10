Viatura usada para transportar presos pega fogo em frente a penitenciária

Uma viatura utilizada pelo Sistema Penitenciário do Piauí no transporte de presos pegou fogo em frente ao balão da penitenciária Prof. José de Ribamar, antiga Casa de Custódia, na zona Sul de Teresina, por volta das 14h desta segunda-feira (21).







De acordo com a Secretaria de Justiça do Piauí (Sejus) disse houve uma pane elétrica no motor do veículo, mas segundo o órgão, uma investigação técnica vai detectar as reais causas do acidente.

A Sejus informou ainda que no momento do incidente, três detentos e agentes penitenciários que faziam a escolta dos presos estavam no veículo. Todos eles conseguiram sair da viatura sem ferimentos.



O presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do Piauí (Sinpoljuspi), Kleiton Holanda, informou ao Portal O Dia, que a viatura transportava os presos da Colônia Agrícola Major Cesar com destino à penitenciária Prof. José de Ribamar, antiga Casa de Custódia, na Zona Sul.

Viatura pega fogo. Foto: O Dia





O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu rapidamente conter as chamas. Por estarem próximo da penitenciária de destino, os presos foram escoltados a pé até o presídio.









Adriana MagalhãesJorge Machado, do Jornal O Dia