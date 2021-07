Viaduto do Mercado do Peixe deve ser inaugurado ainda este ano em Teresina

Durante reunião com o senador Elmano Férrer, o ministro da Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, anunciou a retomada das obras dos viadutos rodoviários e do Mercado do Peixe, em Teresina. A construção dos viadutosestava paralisada por problemas administrativos envolvendo a construtora responsável pela execução do projeto.

"Os viadutos serão concluídos por outra empresa. Nós vamos chamar para assumir o projeto a empresa que foi segunda colocada na licitação. Em 60 dias, as obras vão recomeçar e, ainda este ano, os viadutos serão inaugurados", afirmou o ministro. Os recursos para viabilizar este projeto, orçado em R$ 30 milhões, foram repassados pelo senador Elmano Férrer.

(Foto:Divulgação PMT)



No encontro o ministro Tarcísio de Freitas também comentou sobre o projeto de rebaixamento da Av. João XXIII, que teve a licitação vencida pela mesma empresa que conduzia as obras dos viadutos. Segundo o ministro, neste caso o projeto também será tocado por outra empresa. "Contamos com o apoio do senador Elmano para levar à frente mais este projeto", observou o ministro.





Reunião entre o Senador Elmano Ferrer e o Ministro da Infraestrutura,Tarcísio de Freitas (Foto:Divulgação Ascom)

Juliana Andrade

