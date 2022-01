Parque Sul: vestiário é construído em campo de futebol inacabado há cinco anos

Por quase 10 anos, os moradores do Residencial Portal do Sul, localizado no Parque Sul, cobram por áreas de lazer para a população. Há cinco anos, finalmente foi iniciada a construção de um campo de futebol, entretanto, a obra nunca foi concluída. Após a construção das muretas e instalação dos gradeados, os reparos pararam, restando apenas entulho.

(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

A terra colocada para nivelar o campo, sequer foi espalhada, enquanto o mato avançou por todo o local, inutilizando o lugar. Há poucos meses, um vestiário foi construído, entretanto, a obra segue sem uso, já que o campo de futebol está completamente coberto por vegetação.



“Qual o sentido de construir um vestiário se nem o campo tem? Fizeram essa obra sem sequer concluir a que já tinham começado e que está parada há cinco anos. Eles deveriam limpar esse campo e ao redor, deixar o espaço apto para utilização. Os garotos limparam um espaço ao lado do campo, onde eles usam para jogar bola, porque dentro do campo mesmo tem muito entulho”, destaca Thiago Luis, um morador do bairro.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

O campo de futebol fica localizado em um terreno onde seria um parque ambiental, porém, o local está abandonado. A moradora Tarciane Amanda de Sousa mora em frente ao parque há 10 anos e ressalta que o local não é limpo há anos. “Eu nem lembro a última vez que esse local foi limpo. Temos um espaço de lazer e não podemos usar”, frisa.



A rua localizada ao lado do parque também se encontra em péssimas condições. O calçamento encerra em um determinado trecho e o restante da via encontra-se completamente esburacada, com lama e pedregulhos, dificultando a passagem de pedestres. Já os veículos sequer se arriscam em transitar pelo local, pois correm o risco de danificarem peças ou sofrerem acidentes.



(Foto: Assis Fernandes/ODIA)

Contraponto

A Superintendência das Ações Administrativas Descentralizadas Sul (Saad Sul), em nome do secretário Juca Alves, informa que irá alinhar pessoalmente com a Gerência de Serviços Urbanos a prioridade no cronograma de limpeza do Residencial Parque Sul. O DIA segue à disposição para quaisquer esclarecimentos acerca das decisões tomadas sobre esse assunto.



É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no