Véspera de Natal aumenta movimentação nos supermercados de Teresina; veja funcionamento

A movimentação nos supermercados de Teresina aumentou na manhã desta sexta-feira (24), véspera de Natal. Algumas pessoas deixaram para comprar os ingredientes em cima da hora e precisaram encarar engarrafamento e longas filas. (Veja horário de funcionamento dos supermercados hoje no final desta matéria:)



A dona de casa Maria do Socorro acordou cedo para comprar frutas para ceia. “Mesmo indo cedo, encontrei um fluxo grande de pessoas. Mais tarde vai ficar ainda mais intenso”, disse.

“O preço do peru está salgado. Procurei outras alternativas mais baratas para fazer uma ceia completa. O que vale mesmo é o espírito natalino, estar em família. Acredito que vou encontrar bons preços até o final da manhã”, disse.

Em um supermercado localizado no bairro Bela Vista, na Zona Sul de Teresina, a movimentação foi intensa nas primeiras horas da manhã. Os clientes que deixaram para fazer as compras depois, tiveram que ter paciência.

Veja o funcionamento dos supermercados em Teresina nesta sexta-feira (24):





· PÃO DE AÇÚCAR

Nos feriados anuais de Natal e Ano Novo, celebrados nos dias 25 e 31 de dezembro, respectivamente, as unidades do Pão de Açúcar terão horários diferenciados. Nos dias 24 e 31 de dezembro todas as lojas da rede funcionarão até as 18h. Nos dias 26 de dezembro e 02 de janeiro, atendimento será retomado normalmente.

EXTRA

As unidades Extra seguirão o seguinte funcionamento: a loja Extra Hiper, localizada na avenida Presidente Kenedy, funcionará das 7h às 18h nos dias 24 e 31 e estará fechada nos dias 25 de dezembro e 01 de janeiro. Quanto ao Mercado Extra, no dia 24 funcionará até às 19h e retomará as atividades às 7h do dia 26 de dezembro. No Ano Novo, funcionará até às 19h do dia 31 e reabrirá às 7h do dia 2 de janeiro.

CARVALHO

No dia 24 de dezembro, véspera de Natal, todas as lojas terão seu horário de funcionamento reduzido e fecham às 20h. Já no dia 25 de dezembro, feriado de Natal, as 25 lojas das bandeiras Carvalho Super e Mercadão, que operam nos estados do Piauí e Maranhão, estarão fechadas.





Já os shoppings de Teresina funcionarão da seguinte forma:

Shopping da Cidade: das 8h às 18h

Teresina Shopping: das 10h às 20h

Shopping Rio Poty: das 10h às 19h

Riverside Shopping: das 9h às 21h

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no