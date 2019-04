Vereadores querem criar comissão para tratar de enchentes na capital

Os vereadores querem viabilizar a criação de uma comissão parlamentar na Câmara Municipal de Teresina (CMT) para tratar dos problemas decorrentes das fortes chuvas que atingem as várias zonas da cidade.

O requerimento foi apresentado em Plenário na última quinta-feira (4), pelo vereador Aluísio Sampaio (PP). Na noite do mesmo dia, uma enchente deixou duas pessoas mortas e mais de 30 feridos no Parque Rodoviário, zona Sul da capital.

De acordo com o autor da proposta, que esteve no local da tragédia com outros vereadores, o legislativo precisa estar mais próximo e acompanhar de perto todo o trabalho de atendimento às vítimas. “Estamos aqui para que poder contribuir de alguma forma para amenizar o sofrimento da população”, declarou.

Entre as ações a serem desempenhadas pela comissão, Aluísio destaca a necessidade de priorizar o atendimento às famílias que moram em áreas mais vulneráveis, saber se elas estão realmente sendo assistidas por políticas do poder público.

“Foram feitos vários programas habitacionais pelo governo federal. A gente precisa saber se realmente estão sendo retiradas dessas áreas de risco essas famílias, há de haver prioridades nesses programas habitacionais que o governo federal tem executado, para que possa tirar pessoas dessas áreas de risco”, pontuou o vereador.





João MagalhãesBreno Cavalcante