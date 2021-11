Vereadores piauienses se reunirão em encontro em Luís Correia

O I Encontro Estadual do Legislativo Municipal que acontece dos dias 2 a 4 de novembro representa um avanço no protagonismo dos vereadores piauienses no cenário político, defendeu o presidente da União dos Vereadores do Estado do Piauí (AVEP), José Cardoso. O encontro será realizado no Sesc Praia, em Luis Correia, e deve contar com mais de 500 parlamentares e assessores.

“Os vereadores têm que participar dos debates do municipalismo. Eles têm que ser protagonista no cenário político. Mas para isso temos que estar preparado. Esse encontro vêm para preparar nossos vereadores para ter domínio do nosso papel de vereador”, afirmou José Cardoso.

Foto: Jailson Soares / O Dia

A programação do evento reserva palestra com líderes políticos piauienses que abordarão temas como a nova legislação eleitoral, fiscalização e controle interno, empreendedorismo e papel da mulher na política. Entre as presenças confirmadas estão do senador Marcelo Castro e dos deputados Júlio César e Margarete Coelho.

“O encontro vai fortalecer o legislativo municipal. Nosso lema é: tudo passa pelas nossas mãos. Todas as leis que precisam ser regulamentadas precisam passar pelo Legislativo. Todo projeto do Executivo, todas as fiscalizações passam pelo Legislativo. Esse encontro é um momento que o Legislativo vai mostra força e união. Teremos a oportunidade de nos capacitar nos principais temas”, disse José Cardoso.

Foto: Jailson Soares / O Dia

Para o presidente da Avep, a instituição passa por uma reestruturação e o encontro será um momento crucial. José Cardoso lembra que a união dos vereadores é a maior organização em membros políticos com 2.146 vereadores.

