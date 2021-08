Vereadores entregam a Dr. Pessoa relatório da CPI do Transporte Público

A Câmara Municipal de Teresina aprovou o relatório final da CPI do Transporte Público da capital. Junto com outros vereadores, o presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito, vereador Dudu (PT), entregou hoje (25) o documento ao prefeito Dr. Pessoa e ao vice-prefeito Robert Rios, no Palácio da Cidade. O relatório propõe a rescisão imediata do contrato entre a Prefeitura e o Setut, além da abertura de um novo processo de licitação.



“O nosso trabalho na CPI foi todo em prol da defesa da população dessa cidade, sobretudo os mais pobres. Que o relatório norteie a decisão da Prefeitura para que possamos resolver de vez o problema do transporte público”, disse o vereador Dudu.

Ao receber o relatório, Dr. Pessoa afirmou que o documento será analisado por completo antes do anúncio da decisão final. “O Poder Legislativo não é o decisório, mas certamente a análise é de muito válida. Agradeço o empenho dos vereadores e a contribuição para a resolução do problema. Com a crise econômica e todas as dificuldades que temos passado em decorrência da pandemia, é essencial que Poder Legislativo e Executivo andem juntos. Vamos achar a melhor solução para o transporte público”, concluiu o prefeito.





Em entrevista ao O DIA News, o diretor técnico do Sindicato das Empresas de Transportes Urbanos de Passageiros de Teresina (Setut), Vinicius Rufino, ressaltou que o Sindicato ainda não teve acesso formal ao relatório aprovado pela Câmara. O diretor frisa que soluções simplórias não irão resolver o problema do transporte público em Teresina.

“Uma solução simplória não resolve um problema complexo e o transporte coletivo é um serviço de uma complexidade enorme. Simplesmente sugerir um cancelamento de contrato não é uma solução, e ainda que haja algum tipo de trâmite nesse sentido, vai precisar de mais tempo para chegarmos em uma resolução”, argumentou o diretor, acrescentando que a solução prática para o usuário só virá através de diálogo.

