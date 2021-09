Vereadores criticam

Dez meses após ser eleito, o prefeito de Teresina, Dr. Pessoa, anunciou o seu segundo período de férias para a imprensa na última terça (31). De acordo com o prefeito, ele tirará um período de repouso no litoral do estado ainda no mês de setembro. Em meio ao caos no transporte público e dificuldades na vacinação, o descanso foi muito criticado por vereadores na Câmara Municipal de Teresina. Em Dezembro passado, após vencer a eleição, Dr. Pessoa também se afastou por quase dez dias da gestão e sequer participou da equipe de transição que iniciou os primeiros passos do novo governo.

(Foto: Assis Fernandes/O DIA)

Paulo Lopes (PSDB) criticou a decisão do prefeito de se ausentar, e lembrou que o momento é de extrema importância para a população.



"É mais uma surpresa para a gente as férias do Dr. Pessoa, com oito meses? Ainda tem o final do ano, normalmente os políticos saem de férias nesse período. Em meio a uma crise do transporte, o prefeito se afastar é um problema. Vamos aguardar para ver como será a gestão na ausência do prefeito" criticou.



(Foto: Tárcio Cruz/O DIA)

O vereador criticou ainda a demora para resolver os problemas nos terminais e paradas do sistema. Especialistas estimam um prejuízo de mais de dois milhões de reais com a danificação das paradas do transporte público.



"A cidade de Teresina ficou estarrecida com a destruição que está acontecendo com esse patrimônio público, que são as estações de passageiros. Infelizmente depois de oito meses a gente não viu uma solução com as instalações sendo destruídas. A população tem a sensação de indignação com esse desrespeito, depois de oito meses a gestão foi tomar alguma atitude, essas medidas chegam tarde e teremos um prejuízo milionário consertando" concluiu o vereador.



Emelly Alves

