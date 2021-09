Vereador Renato Berger testa positivo para Covid-19

O vereador Renato Berger (PSD) testou positivo para Covid-19. A informação foi confirmada através do perfil do vereador, em uma rede social, na manhã desta quinta-feira (02). O parlamentar foi vacinado com as duas doses da vacina contra o coronavírus, mas apresentou sintomas leves e está em quarentena.



“Na manhã de ontem, ainda na Câmara Municipal, comecei a sentir alguns sintomas gripais. Rapidamente, procurei atendimento médico e testei positivo para o Covid-19. Imediatamente, iniciei a quarentena. Espero, com o fim do ciclo, retornar às atividades do parlamento”, disse o vereador em seu perfil.





Foto: Assis Fernandes/ODIA

De acordo com informações da assessoria do parlamentar, todos os colaboradores que atuam no gabinete do vereador já foram testados, na manhã de hoje. Todos tiverem resultado negativo para Covid.



