Vendedor ambulante é morto com tiro na cabeça na zona Sudeste de Teresina

Um homem identificado como Domingos Pereira, de 43 anos, foi morto com um disparo de arma de fogo na tarde desta segunda-feira (13), no bairro Usina de Santana, zona Sudeste de Teresina. A vítima, que era vendedor ambulante, pilotava uma motocicleta quando foi perseguida pelos suspeitos.

Domingos Pereira deixou uma esposa e três filhos. (Foto: Jailson Soares/ODIA)

De acordo com o Delegado Luiz Guilherme, ainda não se sabe a motivação do crime. Entretanto, a companheira de Domingos, Francisca das Chagas, relata que ele não tinha envolvimento com facções criminosas. “A vítima foi perseguida e acabou sendo vitimada com um tiro na cabeça. Nós realizamos entrevista com familiares e segundo a esposa, Domingos não tinha envolvimento com crime. Mas, isso é algo que vamos verificar”, explica.

Delegado Luiz Guilherme. (Foto: Jailson Soares/ODIA)

Ainda segundo o delegado, Domingos tentou fugir dos suspeitos. “A motocicleta se encontra no chão, então ele pode ter caído e tentado fugir”. A fim de não atrapalhar as investigações, Luiz Guilherme destaca que as testemunhas estão sendo resguardadas.

O corpo foi removido pelo Instituto de Medicina Legal (IML) e caso será investigado pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!

Compartilhar no

Com informações de Chico FilhoAdriana Magalhães