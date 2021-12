Vendas no Natal crescem 20% e superam expectativas dos lojistas

Segundo o Sindicato dos Lojistas do Comércio do Estado do Piauí (Sindilojas), as vendas de Natal em Teresinacresceram mais do que o esperado pelos comerciantes para este final de ano. De acordo com o Sindilojas, a expectativa de crescimento era de 5%. Contudo, algumas lojas dos setores de roupas, calçados e acessórios conseguiram registrar um aumento de até 20% em relação ao mesmo período do ano passado.



É o caso de uma loja de confecções localizada na Rua Álvaro Mendes, no Centro de Teresina. De acordo com a vendedora Lêda Félix, a loja renovou o estoque de roupas para poder receber os clientes e as vendas superaram as expectativas para o Natal. Já nesta última semana, a loja tem observado uma redução na movimentação. Foto: Assis Fernandes/O Dia “Geralmente os clientes compram antes do Natal já para o Ano Novo, então é normal diminuir. Para o Natal, nós renovamos o estoque. Estamos com muitas novidades, apesar dos preços não estarem tão atrativos, nós temos muitas variedades e tivemos boas vendas”, afirmou. A professora Érica Pessoa foi uma das poucas clientes que deixou para comprar as roupas de Ano Novo após o Natal. Ela esteve na manhã desta quinta-feira (30), no Centro de Teresina, e, mesmo com a alta dos preços, procurava roupas para usar durante a virada de ano. Foto: Assis Fernandes/O Dia “Está bem mais caro que o ano passado. Eu só não tinha comprado ainda porque não sabia para onde ia. Então agora como eu já sei onde vou passar, vim procurar uma roupa branca ou amarela, que é já é uma tradição pra mim usar”, destaca. O presidente do Sindilojas, Tertulino Passos, destaca que, a partir da próxima semana, o sindicato fará um balanço para averiguar quais outros setores tiveram crescimento nas vendas durante o período natalino. Foto: Assis Fernandes/O Dia “Olhando a grosso modo, tivemos uma melhora em relação ao ano de 2020 em todos os setores, mas só vamos analisar quais cresceram mais a partir da próxima semana. Tínhamos uma expectativa de crescimento de 5% em relação ao ano passado e esse percentual nós atingimos”, declarou. Para fidelizar a clientela e continuar colhendo bons resultados, as lojas esperam investir na melhoria do atendimento. “Estamos trabalhando com os lojistas para que eles possam ter um bom atendimento, porque a gente sabe que se tiver um bom atendimento, o cliente volta. Sempre estamos trabalhando nesse sentido para superar os obstáculos e voltar a crescer”, destaca. Além disso, com a redução dos feriados prolongados, o comércio está otimista com a retomada econômica a partir do próximo ano. “O ano 2022 vai ser melhor. Vamos continuar nesse trabalho que estamos fazendo e, com mais dias de comércio aberto, iniciar a recuperação econômica. Se mantiver essa movimentação, vamos recuperar um pouco que a gente vem perdendo”, explica.

