Vem pro Parque traz atividades culturais e shows gratuitos para THE

Nos próximos dias 24 e 25 de novembro, Teresina receberá a terceira edição do Vem pro Parque, uma iniciativa do Serviço Social do Comércio do Piauí (Sesc/PI) que oferece atividades culturais, shows e serviços gratuitos, como casamento comunitário, para as famílias teresinenses. O evento, conhecido por ser a festa da cidadania, é gratuito e atende a todos os públicos com ações voltadas tanto para as crianças quanto para jovens, adultos e idosos.



Serão oferecidos serviços nas áreas de educação, saúde, cultura, cidadania, esporte, lazer e ações de conscientização ambiental, bem como de valorização do planeta. Entre as atividades socioculturais disponibilizadas nos dois dias de evento estão cinema, peças teatrais, shows musicais, espaço-literatura com atividades infantis, atrações circenses, parque de diversões, casamento coletivo e corrida de rua. Aliado a isso, ainda acontece a Feira de Ciência e Tecnologia do Piauí, que estimula o interesse das pessoas no mundo da ciência.

De acordo com o diretor regional do Sesc/PI, Francisco Campelo Filho, o projeto é de extrema importância para a capital, que necessita de mais atividades voltadas para a cultura, lazer e cidadania. Ele ressalta que a festa engloba todas as ações do Sesc em um único local, dando a oportunidade para que as pessoas utilizem e conheçam os serviços da Instituição.

“O Vem pro Parque já está consolidado como uma grande festa de cidadania. O evento já faz parte do calendário da cidade de Teresina e engloba todas as ações do Sesc com parcerias públicas e privadas que levam mais atividades para os teresinenses. Uma oportunidade imperdível e muito divertida”, enfatiza o diretor.

O evento também contará com atividades voltadas para os animais de estimação com a Feira Super Pet e a cãominhada, que será realizada pela primeira vez no evento. O público ainda vai contar com diversas atrações para seus animais de estimação. Entre eles, pontos para hidratação, atendimento veterinário e outros.

Neste ano, os shows que animarão as duas noites de festas serão as bandas Top Gun, no dia 24, e a Validuaté, encerrando as atividades do evento. O Vem pro Parque é uma iniciativa do Sesc Piauí, em parceria com o portal Clube Notícias, e conta com a participação de instituições públicas e empresas privadas e o apoio de mais de 200 parceiros.

Corrida de Rua

O Circuito Sesc de Corridas acontecerá novamente este ano, com caminhada de 2 km, corrida de 100m para crianças e corrida de 5 km. As inscrições estão abertas e podem ser feitas através do site www.pi.sesc.com.br/corridaderua. A largada será às 18 horas, em frente à Potycabana.

Cãominhada

A expectativa dos organizadores é que 200 cães participem desta iniciativa. Quem tiver interesse em participar pode fazer a inscrição nas lojas de pet shop: Pet Mais Vida, Mundo dos Bichos, Bbichinhos Chick, Mundo das Patas, Aminchos, Bichos em Casa e Pet Fofo. O cadastro consiste em preencher os dados pessoais no formulário e levar 1 kg de ração no dia do evento. As doações serão destinadas para a Associação Piauiense de Proteção e Amor aos Animais (APIPA), ONG protetora dos animais, sediada em Teresina. Todos os tipos de cães podem participar, mas os de grande porte devem usar focinheira.

Novidades

O Vem pro Parque 2018 traz novidade aos teresinenses com três novas atividades culturais, a Copa de Games, o primeiro Encontro de Grafite do Piauí e o Circuito Piauiense de Skate. Na ocasião, o público do evento poderá apreciar o grafite como um grande movimento de arte, participar de jogos mostrando suas habilidades e os skatistas participarão da Seletiva Piauiense para o Campeonato Brasileiro de Skate amador. A expectativa de inscritos será aproximadamente 100 atletas do Piauí e Maranhão. As inscrições serão realizadas no local do evento.

Da Redação