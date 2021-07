Veja quem pode se vacinar contra a covid-19 em Teresina nesta semana

A campanha municipal de vacinação contra a covid-19 continua durante esta semana em Teresina com novos públicos-alvo sendo incluídos no calendário de imunização. Na terça-feira (20), poderão se vacinar com a primeira dose as pessoas de 44 e 45 anos e, em segunda dose, as pessoas que se vacinaram da primeira vez em Teresina com a AstraZeneca até o dia 27 de abril e tinham 64 anos ou mais.



Já na quarta-feira (21), se vacinam em primeira dose as pessoas de 42 e 43 anos e, em segunda dose, as pessoas que se vacinaram da primeira vez em Teresina com a AstraZeneca até o dia 24 de abril. Ao todo, são 11 pontos de drive-thru abertos das 9h às 17h. Vale lembrar que esta modalidade de vacinação não precisa de agendamento.



Além deste público, a FMS abrirá nesta semana uma sala de vacina exclusiva para as pessoas que precisam tomar a segunda dose da Coronavac, sejam aquelas que estão em atraso ou com registro de vacina até a sexta-feira (23).

A vacinação na modalidade drive-thru para o público de 44 e 45 anos e para o público de 42 e 43 anos acontece nos seguintes locais:

ADUFPI

Teresina Shopping

Uespi – Campus Pirajá

Terminal de integração Zoobotânico

Terminal de integração Buenos Aires

Terminal de integração Parque Piauí

Terminal de integração Bela Vista

Terminal de integração Livramento

Terminal de integração Itararé

Faculdade Santo Agostinho

Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU Norte).

Atenção para a documentação necessária para se vacinar

Documento de identificação com foto e nada de nascimento

CPF ou Cartão do SUS

Para a primeira dose: comprovante de residência em Teresina

Para a segunda dose: cartão de vacina que comprove a primeira dose.

