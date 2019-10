Veja quais ruas serão bloqueadas em Teresina durante o Dia das Crianças

ASuperintendência Municipal de Transportes e Trânsito (Strans) divulgou nesta quinta-feira (11), as ruas que estarão bloqueadas neste final de semana devido às festividades em comemoração ao 12 de outubro, Dia das Crianças, em Teresina.



Segundo a Strans, nesta sexta-feira (11) a Rua Governador Arthur de Vasconcelos será interditada entre o Hospital São Marcos e Avenida Frei Serafim por conta de evento promovido pela Rede Feminina de Combate ao Câncer, o Magic Day. A ação acontecerá no sábado (12), mas a montagem dos equipamentos será feita no dia anterior.

Já no sábado (12) acontecerá a procissão de Nossa Senhora Aparecida, na Avenida Frei Serafim. A Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito (Strans) vai interditar a via, a partir de 7h30, no sentido Leste/Oeste. A procissão sairá da Igreja São Benedito até o Centro Pastoral Paulo VI.

O gerente de operação e fiscalização da Strans, Denis Lima, ressalta que os condutores devem buscar vias alternativas se forem passar por estes locais. “Vamos ter equipes de agentes de trânsito dando as orientações aos motoristas, mas pedimos que os condutores procurem vias alternativas para evitar transtornos. As interdições são importantes para dar mais segurança aos participantes desses eventos e aos motoristas”, explica.

Adriana MagalhãesNatanael Souza, do Jornal O Dia