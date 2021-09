Veja os pontos de vacinação drive thru nesta segunda (6) em Teresina

Um total de 11 ponto de drive thru estarão em funcionamento em Teresina nesta segunda-feira (6) e terça-feira (7) para a vacinação da Covid-19 das pessoas que têm a data do cartão de vacinação para segunda dose das vacinasAstrazeneca e Coronavac até o dia 12 de setembro.

A coordenadora da campanha de vacinação contra a covid em Teresina, Emanuelle Dias, explicou que os pontos também receberão as pessoas de 37 a 39 anos que tomaram a primeira dose da vacina Coronavac no último dia 9 de agosto.

A FMS orienta que as mulheres devem comparecer pela manhã (9h às 13h) e homens no turno da tarde (13h às 17h). Será necessário apresentar um documento de identificação com foto e data de nascimento, CPF ou Cartão Nacional do SUS e o cartão de vacina que comprove a primeira dose.

Na segunda-feira (07), a distribuição será conforme listado abaixo:



Drives que disponibilizarão apenas Coronavac

Terminal Bela Vista

Terminal Buenos Aires

Terminal Itararé

Teresina Shopping

Terminal Zoobotânico

Drives que disponibilizarão apenas Astrazeneca

Terminal Parque Piauí

Centro Universitário Santo Agostinho – zona Sul

UESPI – Campus Pirajá

Terminal Livramento

ADUFPI

Drive com Astrazeneca e Coronavac

Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte)

Já na terça-feira (07), a distribuição será conforme listado abaixo:

Pontos com Astrazeneca e Coronavac:

Terminal Bela Vista

Terminal Buenos Aires

Terminal Livramento

Terminal Zoobotânico

E nos locais abaixo será disponibilizada apenas a Astrazeneca:

Teresina Shopping

Terminal Parque Piauí

Terminal Itararé

ADUFPI

Centro Universitário Santo Agostinho – zona Sul

Centro de Artes e Esportes Unificados Vieira Toranga (CEU – Norte)

UESPI – Campus Pirajá

