Veja os caminhões vencedores do Corso 2020 de Teresina

Mais uma vez consagrado como o maior evento carnavalesco do Piauí, o Corso de Zé Pereira 2020 atraiu foliões de todas as idades e tribos. Os que fizeram a festa em cima dos caminhões participaram do concurso para garantir a premiação de R$ 10 mil.

Uma comissão de jurados escolheu os melhores carros alegóricos que desfilaram na Av. Raul Lopes, no último dia 15, usando critérios como criatividade, alegria, composição do caminhão e produção. No quesito animação, quem levou foi o caminhão “O Circo”, enquanto o mais bem produzido foi o “Casino da Fubika”. O mais criativo foi para o carro alegórico “Boate Azul”.

Caminhão "O Circo" venceu como o mais animado (Foto: Elias Fontinele / O DIA)

Caminhão Cassino da Fubika venceu como o mais produzido (Foto: Elias Fontinele / O DIA)



Caminhão Boate Azul venceu como o mais criativo (Foto: Elias Fontinele / O DIA)



“São R$ 10 mil para cada caminhão. Estamos satisfeitos com o evento e com a participação do teresinense nessa festa, criada para eles”, afirma Paulo Dantas, gerente de promoção cultural da Fundação Monsenhor Chaves.

Além do desfile de veículos enfeitados, seis palcos temáticos fizeram da noite um momento único de celebração. A festa também contou com um concurso de fantasias, que premiará as 20 mais curtidas no Instagram oficial da FMC (@cultura_the).

Da redação