Veja o que abre e o que fecha no feriado de Nossa Senhora da Conceição em Teresina

O Sindicato dos Lojistas do Piauí (Sindilojas) comunicou nesta sexta-feira (03) que as lojas do Centro de Teresina e bairros poderão funcionar em horário normal no dia 08 de dezembro, feriado municipal em comemoração ao Dia de Nossa Senhora da Conceição. A expectativa é que os consumidores possam aproveitar o dia de folga para adiantar as compras de Natal. (Veja a programação no final desta matéria).



Os estabelecimentos dos shoppings centers também estão autorizadas a funcionar, Rio Poty (10h às 22h), Teresina Shopping (14h às 20h) e Riverside (14h às 20h). As lojas do Shopping da Cidade abrem às 08h e fecham às 17h. Os bancos não funcionam e o transporte público de Teresina vai operar de forma reduzida.

O funcionamento das lojas noferiado do dia 08 de dezembro é resultado de uma reunião extraordinária entre os lojistas. A categoria optou pela permuta do – horário de funcionamento no dia 31 de dezembro, quando as lojas estarão fechadas.

O presidente do Sindilojas, Tertulino Passos, reforçou que a medida deve contribuir com a recuperação do setor, duramente afetado pela pandemia, e disponibilizar mais horários de compras à população.

Ainda conforme Tertulino, a chegada do mês de dezembro anima o setor que espera um crescimento nas vendas, já que é a data mais importante para o varejo, somado a alguns fatores como aceleração do calendário da vacinação e pagamento do décimo terceiro salário, que deixam o cliente mais confiante.

"Tivemos recentemente a Black Friday que apresentou um índice de vendas bem positivo e agora, com o mês de dezembro e a aproximação da festas natalinas, esperamos um aumento significativo nas vendas, bem melhor do que no ano passado", disse o gestor.

O sindicato reforça a compra no comércio local para a circulação da renda e manutenção de empregos na cidade. "As lojas já estão abastecidas de novidades e funcionarão normalmente no feriado, então você pode se organizar dentro do melhor horário que lhe convém para ir às compras e aproveitar a variedade de produtos que o Centro de Teresina oferece", finaliza.

Veja o funcionamento do comércio no dia 08 de dezembro:

- Lojas estabelecidas no centro comercial das 08h às 18h00;

- Lojas estabelecidas zona Leste de demais bairros até as 20h e

- As lojas estabelecidas nos shoppings center'es: Shopping das Cidade (8h00 às 17h00), Rio Poty (10h às 22h), Teresina Shopping (14h às 20h) e Riverside (14h às 20h). Já nos sábados (dias 11,18/12) e domingos (12, 19/12) que antecedem o Natal, as lojas do comércio do centro e bairros também terão funcionamento diferenciado.

